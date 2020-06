Inter Milan Mercato : Achraf Hakimi, ça sent très bon !

Achraf Hakimi arrive au terme de son prêt de deux ans au Borussia Dortmund et s'apprêtait à retourner au Real Madrid, jusqu'à ce que l'Inter Milan débarque...

Accord Real - Inter à 40 M€ pour Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi à l'Inter Milan, c'est en très bonne voie. À en croire les informations des principaux médias italiens (Sky Italia, La Gazzetta dello Sport), l'international marocain (28 sélections, 2 buts) aurait déjà donné son accord à Antonio Conte, et ce depuis plus de trois mois, dans le plus grand des secrets. De plus, l'Inter Milan et le Real Madrid seraient déjà tombés d'accord sur le montant du transfert, une somme de 40 M€ est évoquée. Il percevrait 5 M€ annuels en Italie. L'annonce du transfert se rapprocherait donc à grands pas.

Achraf Hakimi s'est montré ultra décisif cette saison dans sa position de piston droit. En 44 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives. Le système de jeu d'Antonio Conte a sans doute fini de convaincre le joueur de 21 ans, puisque l'Inter évolue avec un schéma défensif similaire à celui de Lucien Favre au Borussia Dortmund, où il a excellé. Le BVB a déjà préparé sa succession en finalisant la venue de Thomas Meunier en provenance du PSG.