Bundesliga : Les enjeux de la dernière journée de la saison !

Du suspense, il y en aura pour cette 34e et ultime journée de la saison en Bundesliga. Pour la dernière fois de la saison, voici les enjeux du week-end en Bundesliga !

Bundesliga, deux places en Ligue des Champions pour trois

Il n'y a que trois points d'écart entre Leipzig (3e), le Borussia Mönchengladbach (4e) et le Bayer Leverkusen (5e). Pourtant, seule l'une de ces trois formations ne se qualifiera pas en Ligue des Champions. Très à l'aise à l'extérieur, le RB Leipzig se déplace à Augsbourg qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Le Bayer Leverkusen reçoit Mayence, déjà maintenu, tandis que Mönchengladbach défiera le Hertha Berlin qui, quoi qu'il arrive, terminera dans le ventre mou. Désavantage à Leverkusen donc, qui devra compter sur un faux-pas d'un de ses concurrents alors que ceux-ci ont leur destin entre leurs mains.

Un duel à distance Düsseldorf - Brême

Le Fortuna Düsseldorf, en position de barragiste, serait bien inspiré de gagner sur la pelouse de l'Union Berlin pour la conserver. Car, si dans le même temps, le Werder Brême battait Cologne et que Düsseldorf perdait, ce sont bien les Werdaner qui chiperaient cette place au nez et à la barbe du Fortuna. Il y a deux points d'écart entre les deux concurrents et le goal average est pour l'instant favorable à Düsseldorf. Heidenheim ou Hambourg sera l'adversaire du futur barragiste.

Pronostics (non-garantis)

Wolfsbourg 1-2 Bayern Munich

Union Berlin 1-1 Fortuna Dûsseldorf

Borussia M'Gladbach 3-1 Hertha Berlin

Eintracht Francfort 4-0 Paderborn

Werder Brême 2-1 FC Cologne

SC Fribourg 2-1 Schalke 04

Bayer Leverkusen 3-0 Mayence

Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim

Augsbourg 0-2 RB Leipzig