Stade Rennais FC : Préparation, le dernier match à Nice

Le Stade Rennais FC va vivre une préparation estivale mouvementée. Le programme complet des matches amicaux des hommes de Julien Stéphan est désormais connu et se terminera par un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice le 15 août.

Le Stade Rennais FC déjà en phase de reprise

Le Stade Rennais FC a repris l’entraînement cette semaine. En prélude à la reprise, les Bretons ont dû passer une série de tests physiques et médicaux. Une mesure nécessaire après ces mois d’interruption à cause du Covid-19. Pour la suite, les joueurs rennais s’apprêtent à vivre une préparation estivale intense en vue de confirmer en championnat la saison prochaine et de passer le stade des tours préliminaires de la Ligue des Champions. On connaît désormais le détail complet des matches amicaux de l'écurie bretonne.

Un match contre l’OGC Nice pour terminer la préparation

Le Stade Rennais FC disputera 6 matches amicaux pour sa préparation estivale. Et il s'agit tous de clubs de Ligue 1, sauf Châteauroux. Ainsi, les Rouge et Noirs affronteront Châteauroux, le SCO Angers, le FC Lorient (promu en Ligue 1), le Stade Brestois 29 et l’AS Saint-Etienne. Pour leur 6e et dernier match de préparation, Julien Stéphan et ses joueurs se déplaceront sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice le 15 août, comme annoncé sur le site officiel du Stade Rennais FC. En revanche, l’heure de la rencontre n’a pas encore été fixée.