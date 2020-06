Toulouse FC : Relégation en ligue 2, le TFC se résigne

Le Toulouse FC ne retournera pas devant le Conseil d’État. Contrairement à Amiens SC, le TFC accepte la décision finale rendue ce vendredi 26 juin concernant sa relégation en Ligue 2.

Toulouse FC : Sadran regrette, mais n'ira plus devant la justice

C’est fini, le Toulouse FC s'arrête-là ! Après la décision de l’Assemblée fédérale rendue ce jour, le club s’engage à ne plus faire de recours. Une décision qui valide le principe d’une Ligue 1 à 20 clubs. Le Téfécé et Amiens SC espéraient leur maintien en Ligue 1, après le réexamen du format du championnat demandé par le Conseil d’État. Finalement, l’Assemblée de la FFF a confirmé le vote de l’Assemblée générale de la Ligue de Fooball Professionnel qui avait rejeté, à 74,49 %, le projet d’un championnat de l’élite à 22 clubs. Le Toulouse FC a regretté la décision de la LFP et de la FFF dans un premier temps. « Nous regrettons la décision de l'Assemblée fédérale de la FFF qui entérine le format d'une Ligue 1 à 20 clubs pour la saison prochaine. Cette décision est abusive et injuste, pour le club, les joueurs et nos supporters pour qui nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui », a écrit le club de la Ville Rose dans un communiqué officiel.

Le Toulouse FC se met au travail pour revenir en Ligue 1 aussitôt

Toutefois, le TFC a admis ensuite que cette décision est « désormais irrévocable ». Dans son adresse, le président Olivier Sadran déclare que le Toulouse FC « prend acte de la décision et ne la contestera pas devant la justice ». L’objectif des Violets est désormais de concentrer « toute leur énergie sur la préparation de la saison nouvelle ». D’après le patron du club toulousain, « il est temps d'aller de l'avant et de mettre en œuvre un projet de reconquête qui devra permettre au TFC de retrouver la Ligue 1 au plus vite ». Rendez-vous donc avec le Toulouse FC en Ligue 2, dès le 22 août, date officielle du démarrage.