RC Lens Mercato : Coup de froid dans le dossier Matusiwa

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens compte signer pas mal de renforts cet été. Les Sang et Or souhaitent notamment enrôler Azor Matusiwa. Mais le FC Groningue refuse de lâcher son milieu de terrain.

RCL : Ça se complique pour Azor Matusiwa

Alors que le mercato international n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le RC Lens se montre déjà actif. Les Sang et Or ne manquent pas de cibles pour renforcer leur effectif. C’est dans ce sens que le nom d’Azor Matusiwa (22 ans) est associé au club artésien depuis maintenant quelques jours. Mais comme le révèle L’Équipe, le FC Groningue, actuel club du milieu de terrain, ne veut pas le vendre lors de ce mercato estival. Le quotidien sportif assure que le RC Lens a déjà formulé deux offres, dont la dernière d'un montant de 3 millions d’euros. Deux offres auxquelles le club néerlandais n’a pas daigné répondre. Une attitude qui exaspère le vice-champion de Ligue 2 qui aurait pourtant fait de Matusiwa l’une de ses priorités estivales.

Le RC Lens forcé de se détourner de Matusiwa ?

Avec l’indifférence qu’affiche le FC Groningue, la direction des Sang et Or pourrait creuser d’autres pistes pour renforcer ce poste. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Azor Matusiwa est sous contrat avec son nouveau club jusqu’en 2023. Pour sa première saison chez les professionnels, le milieu défensif a disputé 26 matches en tant que titulaire. Séduit par ses performances, le RC Lens voudrait faire du Néerlandais sa quatrième recrue estivale. Les Sang et Or ont déjà enregistré les arrivées de Corentin Jean (Toulouse FC), Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld, D2 allemande) et Wuilker Farinez (Millonarios, Colombie). La direction lensoise se donne sans doute un délai avant d’activer d’autres pistes.