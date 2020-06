ASSE Mercato : Stade Rennais et Everton foncent sur Bouanga

L’ ASSE attend des offres concrètes pour Denis Bouanga. En plus du Stade Rennais en Ligue 1, le Betis Séville est sur les rangs. Et Everton vient de s'inscrire sur la liste des clubs intéressés par le polyvalent ailier de l' AS Saint-Étienne.

ASSE : Claude Puel souhaite garder Bouanga

En attendant l’ouverture officielle du marché estival en Europe, l' ASSE résiste à la tentation de vendre Denis Bouanga. Meilleur buteur et meilleur joueur de l’équipe stéphanoise la saison dernière, il est courtisé en Ligue 1 et à l’étranger. L’AS Saint-Étienne souhaite pourtant le conserver dans son effectif pour une saison au moins encore. « On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs. C’est avec ce type de joueurs que le club peut continuer à se projeter dans le futur », avait déclaré Claude Puel en mai. Le technicien des Verts parlait évidemment de Denis Bouanga et Wesley Fofana. L'entraineur du club ligérien avait insisté sur son désir de garder les joueurs clés de son équipe. « La priorité, c’est d’être compétitif. Et on le sera si on garde nos meilleurs joueurs, c’est une évidence », a réaffirmé le coach en conférence de presse mercredi.

ASSE : Une offre d'Everton prête pour Denis Bouanga

Cependant, le manager général de l’ ASSE est conscient que le club a besoin d’une grosse vente pour renflouer ses caisses. Éprouvées par la crise sanitaire de Covid-19, Sainté a besoin d'argent pour assurer son fonctionnement. Et l’international gabonais est une valeur sûre sur le marché des transferts. Sa cote est estimée entre 8 et 10 M€ par Transfermarkt. Néanmoins, les dirigeants des Verts espèrent empocher plus que ce montant en cas de transfert. Ils ont déjà indiqué aux courtisans du joueur de 25 ans qu’ils ne négocieraient que pour une offre minimum de 15 M€. Un montant qui a d’ailleurs refroidi le LOSC. Il ne restait plus que le Betis Séville et le Stade Rennais dans la course. Mais selon les informations de But Football Club, Everton est aussi intéressé par les services de Denis Bouanga. La source précise que Carlo Ancelotti, séduit par le profil de ce dernier, attend l’ouverture officielle du marché de l’été pour passer à l’offensive. Une offre des Toffees est donc prête pour le N°20 de l’ASSE.