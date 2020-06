RC Lens Mercato : Le départ d'un flop estival au programme ?

Arrivé en provenance du Dijon FCO l’été dernier, Jules Keita n’a pas répondu aux attentes placées en lui au RC Lens. Conséquence, l’ailier guinéen de 21 ans pourrait aller voir ailleurs cet été. Il aurait même déjà un prétendant.

Déjà la fin de Jules Keita au RC Lens ?

Déjà assez actif au niveau des arrivées, le RC Lens le sera également dans le sens des départs cet été. La direction des Sang et Or va également profiter de ce mercato estival pour se débarrasser de certains flops. Arrivé l’été dernier, Jules Keita entre surtout dans cette catégorie. Un an après son transfert à Lens en provenance de Dijon, l'ailier guinéen pourrait déjà quitter l’Artois. Selon les informations de la presse bulgare relayées par le site Lensois, l’international guinéen (1 sélection) pourrait évoluer en Bulgarie la saison prochaine. Le joueur du RC Lens intéresserait le CSKA Sofia, actuel dauphin de Ludogorets. Selon ces sources, les deux parties seraient proches d’un accord et le transfert pourrait être officialisé en début de semaine prochaine.

Jules Keita poussé vers la sortie ?

Son arrivée au RC Lens l’été dernier avait suscité beaucoup d’espoir dans l’objectif de la montée des Sang et Or en Ligue 1. Au final, le club artésien a relevé ce défi sans un réel apport de son ailier guinéen. Celui-ci n'est pas parvenu à faire oublier Mounir Chouiar qui avait été inclus dans l’échange avec le Dijon FCO. L’ancien Dijonnais a fini la saison avec une seule passe décisive en 4 rencontres de Ligue 2. Pas épargné par les blessures, le natif de Conakry n’a pas réellement eu l'occasion de s’imposer à Lens. Avec les informations qui circulent ces dernières heures, il n’aura pas de seconde chance. Jules Keita pourrait donc quitter le RC Lens cet été, un an après sa signature, à trois ans de la fin de son contrat.