Dijon FCO : Reprise, un cas de coronavirus détecté

Le Dijon FCO signale un cas positif de Covid-19 parmi les joueurs

Avant la reprise des entrainements, le Dijon FCO a procédé à un dépistage au Covid-19 sur l’équipe professionnelle, les membres du staff technique et le personnel administratif. Et les résultats des tests sérologiques et PCR ont révélé un cas positif au coronavirus. Le cas détecté est un joueur de l’équipe de Stéphane Jobard. Le Dijon Football Côte-d'Or évoque « un cas actif et asymptomatique » et rassure que « l’état de santé du joueur ne présente aucune inquiétude ». Toutefois, ce dernier « a été placé en quatorzaine à son domicile conformément aux protocoles sanitaires en vigueur ». Il n’a donc participé à aucune séance d’entrainement depuis le début de la reprise selon la précision des Dijonnais. Rappelons que ce sont 19 membres du staff technique et du personnel administratif qui ont été soumis au dépistage, le lundi 22 juin. Quant aux 25 joueurs professionnels, ils s’étaient pliés au protocole, le mercredi 24 juin. « Le staff médical du Dijon FCO est mobilisé pour accompagner le joueur et programmera les examens complémentaires stipulés dans le protocole sanitaire en vigueur », a indiqué le club bourguignon.

Un autre joueur du DFCO confiné aussi chez lui

Selon le DFCO, un autre joueur, dont les tests se sont révélés négatifs, restera quelques jours à son domicile en attendant de passer des examens complémentaires. Malgré le cas déclaré de Covid-19 et le ''cas suspect'', les Rouges poursuivront les entrainements normalement, samedi et les jours suivants. À noter que cette semaine, l’ASSE, l'AS Monaco, le Montpellier HSC, Toulouse FC, et le PSG ont signalé des cas positifs, lors de tests effectués avant leur reprise.