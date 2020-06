Stade de Reims Mercato : Guion repère le remplaçant de Kamara

Hassane Kamaradésormais à l’OGC Nice, le Stade de Reims multiplie les pistes pour le remplacer. Aux dernières nouvelles, David Guion aurait jeté son dévolu sur Matheus Reis, latéral gauche de Rio Ave, au Portugal.

Le Stade de Reims aux trousses de Matheus Reis

Après une bonne saison avec le Stade de Reims, Hassane Kamara n’a pas manqué de prétendants. C’est finalement l’OGC Nice qui est parvenu à rafler la mise il y a quelques jours. Pour les recruteurs rémois, la priorité est désormais de trouver un joueur pour compenser le départ du latéral gauche de 26 ans. Après avoir sondé plusieurs pistes (Felix Agu, Thibault de Smet et Tyrell Malacia), l'entraîneur champenois David Guion serait attiré par le profil de Matheus Reis. Auteur de 24 matches pour 1 but et 2 passes décisives cette saison, le joueur de Rio Ave aurait séduit le coach rémois.

Le FC Porto également en lice pour le Brésilien

Mais comme toujours, le Stade de Reims n’est pas seul en lice pour la signature de Matheus Reis. Selon les informations de Nabil Djellit, journaliste pour France Football, le FC Porto voudrait aussi attirer le joueur de 25 ans pour combler un départ de Telles lors de ce mercato estival. Une rude concurrence s’annonce donc entre les Rémois et les Dragons pour tenter de convaincre le Brésilien, venu du Sao Paulo FC l'été dernier et sous contrat avec Rio Ave jusqu’en juin 2021.