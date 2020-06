OM : Mauvaise nouvelle, un joueur a attrapé le coronavirus

Pour la reprise de l’entraînement, l’ OM a d’abord fait passer à ses joueurs une série de tests médicaux, dont des dépistages du coronavirus. Ces examens ont montré qu’un joueur de l’Olympique de Marseille avait été contaminé par le Covid-19.

OM : un joueur atteint par le coronavirus

Confinés pendant de longues semaines à cause de la pandémie de Covid-19, les joueurs de l’ OM se sont retrouvés vendredi à la Commanderie pour la reprise de l'entraînement en vue de préparer la saison prochaine. Soumis à une batterie de tests médicaux, les joueurs ont tous été déclarés négatifs après le test de dépistage du coronavirus. Toutefois, un communiqué de l’Olympique de Marseille a révélé qu’un joueur « a manifestement contracté précédemment la maladie ». Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce joueur, dont le nom n’a pas filtré, n’est « plus contagieux » et est désormais « immunisé » contre le coronavirus.

Le stage au Portugal annulé à cause du Covid-19 ?

Pour la préparation estivale, l’ OM a prévu deux stages, dont le premier du 30 juin au 11 juillet à Faro (Portugal). Mais la situation sanitaire n’est pas très rassurante au Portugal. On note un retour en force du Covid-19. Le gouvernement portugais a même décrété le reconfinement de certaines ville. Autrement dit, le stage du club marseillais pourrait être annulé. Les dirigeants phocéens suivent la situation de près.