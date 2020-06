OM : Villas-Boas distant avec Eyraud, proche de Frank McCourt

À l’ OM, la relation Jacques-Henri Eyraud - André Villas-Boas n’a pas survécu au limogeage d’Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif proche de l’entraîneur. Désormais, le portugais entretient une relation fraiche avec son président à l’ Olympique de Marseille, selon le quotidien L’Équipe.

OM : Confiance ébranlée entre Eyraud et Villas-Boas

On connait les tensions existantes entre le président de l’ OM Jacques-Henri Eyraud et son entraîneur André Villas-Boas. Le deuxième, attiré au club par son ami Andoni Zubizarreta, n’a pas supporté son limogeage. Comme su du grand public, il a failli quitter l’ Olympique de Marseille après cette décision lourde de son président, lequel cherche toujours son « head of football » pour prendre la suite de l’ancien gardien de but espagnol. Même si l’entraîneur de l’ OM est finalement resté à son poste pour l’année de contrat qu’il lui reste, il n’est pas pour autant devenu le meilleur ami de son président, responsable à ses yeux de la crise qui secoue le club. Forcement, les deux hommes ne passent pas leurs journées au téléphone à se raconter leurs vies comme vient de le relater L’Équipe, qui note que « La confiance entre les deux hommes est ébranlée, mais AVB n'en sort pas affaibli ».

Olympique de Marseille : Villas-Boas plus proche de Frank McCourt

D’après la même source, l’homme d’affaires américain Frank McCourt garde toujours sa confiance à Jacques-Henri Eyraud dans la gestion de l’Olympique de Marseille. Le président marseillais aurait cependant pris des distances avec la gestion du sportif au club, ce qui donne de l’air au portugais. L’autre bienfait de cette prise de distance est qu’elle a permis à André Villas-Boas de se rapprocher de Frank McCourt. Le technicien lusitanien « a noué le fil direct avec Frank McCourt, ces dernières semaines », ce qui le grandit au sein du club. Son conflit silencieux avec son président n’a donc pas réduit son importance au sein du club. Villas-Boas a retrouvé ses joueurs à Marseille pour la reprise des entraînements. Une longue et difficile saison les attend en 2021. En plus du championnat et des différentes coupes, l’ OM joue la Ligue des Champions.