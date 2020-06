Ex- LOSC Mercato : Déjà la retraite pour Vincent Enyeama ?

Ancien portier du LOSC, Vincent Enyeama aurait décidé de mettre un terme à sa carrière. L’Iris Club de Croix Football a annoncé l’arrivée de l’ancien international nigérian dans son staff.

Néo-retraité, Vincent Enyeama file en National 3

Libre depuis son départ du LOSC en 2018, Vincent Enyeama n’a pas trouvé où rebondir après son expérience lilloise. Un temps annoncé proche du Dijon FCO, le portier nigérian a été recalé par le club bourguignon. Sans club, le portier de 37 ans aurait décidé de ranger ses crampons comme l’annonce Le Petit Lillois. Dans la foulée, le champion d’Afrique 2013 va entamer une reconversion en tant qu’entraîneur. Formation de National 3, l’Iris Club de Croix Football a annoncé l’arrivée du Nigérian dans son staff technique. Dans un communiqué, le club de N3 indique que l’ancien Dogue « prendra en charge les spécifiques gardiens sur le pôle formation (de la réserve aux U16) ».

Que retenir de la carrière d’Enyeama ?

Arrivé au LOSC en 2011, Vincent Enyeama a été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2016 avec le club nordiste. En 2014, il remporte le Prix Marc-Vivien Foé, récompense décernée au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 pour la saison écoulée. Si son armoire à trophées affiche pâle allure à Lille, le Nigérian a glané plus de titres en Israël. Il a remporté deux fois le championnat israélien et soulevé la Coupe nationale à deux reprises. Avec les Super Eagles, il a été sacré champion d’Afrique en 2013 et est le Nigérian le plus capé avec 101 sélections. Un record national qu’il partage avec Joseph Yobo.