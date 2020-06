PSG Mercato : Coup de froid dans le dossier Tanguy Ndombélé

Dans le dur à Tottenham, Tanguy Ndombélé suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain en quête d’un nouveau milieu de terrain. Néanmoins, aucun contact n’a pour le moment été établi entre les différentes parties.

Aucun contact entre le PSG et Tanguy Ndombélé ?

En froid avec son entraineur José Mourinho, Tanguy Ndombélé pourrait quitter Tottenham lors du prochain mercato international. Plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, souhaiteraient arracher sa signature cet été. De son côté, l’ancien Lyonnais ne serait pas contre un retour en Ligue 1 et serait intéressé par le projet parisien. Mais l’idée d’un transfert de Tanguy Ndombélé à Paris est encore loin (voire très loin) d’être acté. Outre le fait que les dirigeants de Tottenham ne sont pas vendeurs, un deuxième élément s’ajoute au dossier. Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot, révèle en effet qu’aucune discussion n’est en cours entre le Paris Saint-Germain et les autres parties du dossier. Le journaliste assure que « plusieurs clubs se sont renseignés sur la situation » du joueur de 23 ans, « mais le PSG n’en fait pas partie ». Ainsi, il annonce qu’il n’y a « aucun contact » entre les Parisiens et les Spurs pour un éventuel transfert de Tanguy Ndombélé.

Tanguy Ndombélé en difficulté à Tottenham

Pour rappel, l’international français connait très bien la Ligue 1 pour avoir joué à Amiens SC (2014-2017) et à l’Olympique Lyonnais (2017-2019). Transféré à Tottenham en juillet 2019, le milieu de terrain ne s’est pas encore montré à la hauteur de l’investissement consenti pour son transfert (60 M€). Et ses relations tendues avec le Special One n’arrangent pas sa situation. En difficulté à Tottenham, il ne serait pas contre un départ au sein d'un grand club européen.