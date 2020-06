ASSE Mercato : Stéphane Ruffier ne tiendra pas la ligne

Gardien de but numéro un de l’ ASSE avant d’être subitement précipité à la 2e place, Stéphane Ruffier ne devrait pas finir le mercato à l' AS Saint-Étienne contrairement à ce que croient plusieurs médias.

ASSE : Tout se met en place pour un départ de Stéphane Ruffier

L’avenir de Stéphane Ruffier ne se situe plus à l’ ASSE et l’intéressé est le premier à le savoir. Alors qu’il régnait en maître absolu dans les buts stéphanois, Claude Puel est venu changer la donne. Tout puissant qu’il se croyait au sein de l’équipe, le portier n’a pas supporté les critiques de son entraîneur sur sa façon de jouer et son agent n’a pas arrangé les choses avec ses déclarations publiques. Depuis, la relation entre Stéphane Ruffier et Claude Puel s’est distendue et les conséquences ont été immédiates. L’entraîneur ne compte plus sur le portier qu’il a depuis relégué à la deuxième place dans la hiérarchie des gardiens. Cette situation annonçait à elle seule le départ du portier, mais ce dernier a refusé de rejoindre Montpellier, un temps intéressé par ses services.

AS Saint-Étienne : La piste turque pour Stéphane Ruffier

Un club de Turquie, Galatasaray s’est positionné pour recruter Stéphane Ruffier. Ce club est prêt à faire une offre intéressante au joueur et même à payer une indemnité de transfert à l’ ASSE pour son gardien. Seulement, le portier bayonnais s’est juré de ne faire aucun cadeau aux dirigeants de l’ AS Saint-Étienne. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, sans être à 100% d’accord avec la décision de Claude Puel sur le traitement de Stéphane Ruffier, ne se mêlent pas de ce qui se passe entre les deux hommes. Respectant la hiérarchie, ils se sont alignés sur les choix du coach, ce que ne leur pardonne par Stéphane Ruffier qui refuse l’idée de leur faire gagner de l’argent s’il devait quitter le club. Il se satisfait aussi d’être le portier remplaçant le plus coûteux de l’histoire du club avec ses 250 000 euros de salaire mensuel. La grosse charge salariale qu’il représente pour les finances du club lui sert de moyen de règlement de comptes avec ses dirigeants.

Le départ de Fabrice Grange change tout pour Ruffier

À une année de la fin de son contrat, le portier stéphanois s’est dit qu’il irait au bout de son engagement pour s’assurer de ne rien rapporter au club à son départ gratuit. Et tant qu’il n’a pas une offre au moins égale au salaire qu’il perçoit chez les Verts, Ruffier n’envisage pas son départ. Sauf que Fabrice Grange, son principal soutien au sein du club a fait ses valises. Ruffier ne pourra pas supporter les regards au sein du club alors qu’il existe pour lui une chance de rejoindre un club qui le traitera mieux sur le plan sportif et financier. Selon RMC, les dirigeants de l’ ASSE sont prêts à le laisser partir gratuitement, ce qui est une de ses conditions pour envisager un départ. Dès que Galatasaray lui aura fait une offre plus importante que son salaire de Sainté, Ruffier devrait partir pour éviter la difficile saison 2021 qui l’attend.