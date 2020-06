RC Lens Mercato : Une porte de sortie pour Jules Keita

N’ayant pas réussi à s’imposer au RC Lens la saison dernière, Jules Keita est en passe de rejoindre un championnat étranger. Son transfert serait déjà bouclé.

RC Lens : Jules Keita annoncé proche du CSKA Sofia

Le RC Lens a recruté Jules Keita au Dijon FCO en toute fin du mercato estival 2019. Il avait signé un contrat de quatre saisons avec les Sang et Or. Mais il n’a pas pu se faire une place au sein du onze lensois. Pour preuve, il a joué 4 matchs seulement en tant que remplaçant. Promu en Ligue 1, le Racing Club cherche des joueurs aguerris. Dès lors, les joueurs sur qui Franck Haise ne compte pas sont poussés vers la porte de sortie. C’est le cas de Jules Keita. Ce dernier aurait même déjà trouvé un point de chute. Selon les informations en provenance de la Bulgarie, relayées par lensois.com, l’ailier gauche va rejoindre le CSKA Sofia. Le RC Lens et le club bulgare ont bouclé le transfert de Jules Keita et la transaction devrait être officialisée la semaine prochaine, à en croire le site internet.

Jules Keita transféré à 1,3 M€ ?

Le tarif de l’International guinéen est estimé à 1,3 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Les Artésiens avaient déboursé 1,5 M€ pour le transférer du DFCO le 2 septembre 2019. Toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans a disputé 5 matchs avec le RCL la saison dernière et a délivré une passe décisive. Jules Keita est sous contrat à Lens jusqu'en juin 2023, en attendant l'officialisation de son prétendu transfert.