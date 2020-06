LOSC Mercato : Les dessous de l'absence de Victor Osimhen

Courtisé par plusieurs clubs à l’étranger, Victor Osimhen n’a toujours pas repris les entrainements avec le LOSC. Et cela laisse penser à son transfert en cours. Christophe Galtier a clarifié la situation de l'attaquant.

LOSC : L'absence de Victor Osimhen justifiée par Galtier

Alors que le LOSC a repris les entrainements depuis le 11 juin pour préparer la saison 2020-2021, Victor Osimhen pointe toujours absent au Domaine de Luchin. Bien que courtisé par de nombreux clubs, le buteur des Dogues n’est pas absent pour cause de transfert. Selon les explications de Christophe Galtier, son absence est due à la fermeture des frontières. En effet, Victor Osimhen s’est rendu au Nigéria pour les obsèques de son père décédé en mai dernier. Depuis, il est bloqué en Afrique, faute de vol pour rallier la France, vu la situation sanitaire relative à la pandémie de Covid-19. « Il a eu un problème dans son pays pour le rapatriement. Avec la crise sanitaire, les frontières sont fermées et ce n’est pas simple », a clarifié l’entraineur du LOSC en conférence de presse.

Le buteur de Lille OSC fortement courtisé cet été

Meilleur buteur de Lille OSC et 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts et 5 passes décisives en 27 matchs disputés, Victor Osimhen a attiré les regards de plusieurs clubs sur lui. Séduit par son profil, le FC Barcelone veut le recruter pour remplacer Luis Suarez (33 ans) en fin de contrat en 2021. Le Napoli a également fait de l’avant-centre de 21 ans sa priorité cet été. En Premier League, Arsenal souhaite l'enrôler après Nicolas Pépé l’été dernier. Et ce n’est pas tout ! Manchester United et Newcastle sont aussi intéressés par les services du buteur de Lille OSC. Victor Osimhen est lié au club nordiste jusqu’à fin juin 2024 et son tarif est estimé à près de 30 millions d'euros. Cependant, le président Gérard Lopez exige un gros chèque de 80 M€ pour céder le N°7 lillois.