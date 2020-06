PSG : Draxler prend cher, il « n’est pas fait pour Paris »

Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain, Julian Draxler ne parvient toujours pas à s’imposer au sein de l’effectif parisien. Jérome Rothen, consultant pour RMC Sport, s’est exprimé sur sa situation et estime que l'international allemand « n'est pas fait pour le PSG ».

PSG : L’avis tranché de Rothen sur le cas Julian Draxler

Entraineur du PSG, Thomas Tuchel a récemment pris position pour Julian Draxler. L’entraineur parisien expliquait qu’il est « heureux » que le milieu de terrain « soit toujours là ». Mais l’international allemand ne fait pas vraiment l’unanimité dans la capitale. Il faut dire que Julian Draxler ne se montre pas à la hauteur des attentes placées en lui. Et pour Jérome Rothen, les dirigeants parisiens ont commis une erreur de casting en recrutant le champion du monde 2014. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien Parisien a fait remarquer que Julian Draxler n’est jamais parvenu à s’imposer au PSG depuis son arrivée en juillet 2017 en provenance de Wolfboursg. « Cette année, son temps de jeu a été réduit de moitié quasiment. Très peu de buts et de passes décisives pourtant c'est un joueur de qualité. Il y a donc une déception », a-t-il indiqué.

Julian Draxler poussé vers la sortie

Très peu utilisé au Paris Saint-Germain (7 titularisations en 11 rencontres de Ligue 1) cette saison, le joueur de 26 ans est poussé vers la sortie. Plusieurs clubs, dont le Hertha Berlin et le Milan AC, voudraient le recruter. Mais le principal concerné n’a pas l’intention de quitter le PSG où il perçoit un salaire conséquent (soit environ 7,2 millions d’euros par an). Cette position ferme du milieu de terrain « dérange un peu »Jérome Rothen. Car selon lui, « Julian Draxler n’est pas fait pour le PSG ». « C’est une erreur, je suis déçu de son attitude. Je pensais qu'il serait plus focalisé par son temps de jeu », a-t-il ajouté. Le consultant estime donc que l'Allemand n'a plus sa place au PSG et ferait mieux de s'en aller. Pour rappel, Julian Draxler est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021.