PSG Mercato : Une offre XXL de la Roma pour Edinson Cavani !

Libre de tout contrat avec le PSG dans 3 jours, Edinson Cavani va partir du club. L’As Roma veut en profiter. Le club italien lui a fait une offre jugée très intéressante.

Mercato PSG : Edinson Cavani vers l'As Roma ?

L’avenir de Edinson Cavani ne devrait plus s’écrire au PSG dans les prochains jours. L’attaquant uruguayen, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, n’a pas été prolongé. Le club francilien a souhaité le faire rester encore deux mois sous ses ordres pour finiter les compétitions en Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions mais il a décliné l’offre. Lui, souhaitait rester parisien encore deux saisons. Plusieurs clubs s’attroupent autour du sud-américain du PSG ces derniers temps. Même le nom du FC Barcelone a été évoqué comme prétendant de Edinson Cavani.

Gonzalo Ronchi dévoile une offre de la Roma

La dernière nouvelle concernant l’avenir du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain semble plus concrète. Selon Gonzalo Ronchi, journaliste à Sport890 et AUFTV, Edinson Cavani dispose présentement d’une offre de l’As Roma. Ce dernier estime celle-ci comme étant la "la plus intéressante financièrement" de toutes celles reçues par le joueur. El Matador serait en train d’étudier cette offre.