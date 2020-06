ASSE Mercato : Brest, du nouveau sur la piste Haris Belkebla

Balancé sur les tablettes de l’ ASSE cet été, Haris Belkebla, milieu de terrain du Stade Brestois, a pris une décision concernant son avenir en Bretagne.

ASSE : Haris Belkebla souhaite rester au Stade Brestois

L’ASSE est en quête de renfort dans son entrejeu. En fin de prêt, Jean-Eudes Aholou est retourné à l’AS Monaco, et le contrat de Yohan Cabaye ne sera pas prolongé au-delà de la finale de la coupe de France prévue le 24 juillet. Décidé à réduire l’effectif de l’AS Saint-Étienne et à baisser la masse salariale du club, Claude Puel ne retiendra pas Yann M’Vila en cas d’offre intéressante. Quant à Assane Diousse, l’entraineur ne compte pas sur lui et il est aussi sur le marché. Du coup l’ASSE a besoin d’un milieu de terrain aux côtés des jeunes Zaydou Youssouf (21 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Ainsi, Haris Belkebla est présenté comme une cible de l’AS Saint-Étienne. Mais le milieu de terrain du Stade Brestois ne souhaite pas quitter le Finistère cet été, selon Le Télégramme. Lié aux SB29 jusqu’au 30 juin 2022, le joueur de 26 ans veut jouer encore une saison au moins avec le club breton avant de songer à un transfert. D’après la source, les dirigeants de Brest également ne sont pas enclins à le laisser filer, sachant qu'Ibrahima Diallo est sur le départ car il dispose d’un bond de sortie cet été.

Haris Belkebla, une piste à moindre coût pour l'ASSE

Haris Belkebla est un crack de l'équipe entrainé par Olivier Dall’Oglio. Il a été aligné lors de 24 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 20 fois la saison dernière. Arrivée libre du Tours FC en juin 2018, la cible de l'ASSE s'est engagée avec le Stade Brestois jusqu'en juin 2022. En cas de transfert, les Verts devraient débourser près de 1,2 M€ pour le Franco-Algérien, soit sa valeur actuelle sur le marché, d'après Transfermarkt. Rappelons que les Stéphanois sont à la recherche de recrues à moindre coût. Et le natif de Drancy est bien dans la fourchette des Verts.