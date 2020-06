Juventus Mercato : Le destin d’Adrien Rabiot est scellé

Pour sa première année en Italie, Adrien Rabiot ne fait pas l’unanimité. Au point où son avenir avec la Juventus de Turin est souvent remis en question. Mais pour Fabio Paratici, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour l’ancien parisien.

Fabio Paratici tranche pour Adrien Rabiot

Arrivé libre l’été dernier en provenance du PSG, Adrien Rabiot est loin de donner satisfaction du côté de Turin. Juste un an après sa signature à la Juventus, le titi parisien voit son nom associé à certaines formations à l’étranger. Ces derniers jours, un intérêt d’Everton a été évoqué. Au sortir du carton des Bianconeri contre Lecce (4-0), Fabio Paratici s’est prononcé sur l’avenir du milieu de 25 ans. Au micro de Sky Sport, le directeur sportif turinois a rappelé qu’il s’agit de la première saison de Rabiot dans un nouveau championnat. De même, le dirigeant italien demande de ne pas oublier que sa recrue estivale a passé six mois sans jouer au PSG avant de rallier Turin. « Il a dû rattraper son retard sur le plan physique. Cela dit, c'est un grand joueur, il est très important pour la Juventus aujourd'hui et à l'avenir », a indiqué Fabio Paratici.

Rabiot, De Ligt, même combat à la Juve ?

Prenant toujours la défense de Rabiot, le dirigeant bianconero a également cité une autre recrue estivale. Présenté à son arrivée comme l’un des meilleurs à son poste, Matthijs De Ligt a également subi de nombreuses critiques cette saison. « En début de saison, on a même réussi à remettre en question De Ligt, qui était arrivé en tant que meilleur défenseur central de la Ligue des Champions à 19 ans. Et maintenant, j'entends des opinions différentes sur lui », a indiqué Fabio Paratici. Sous contrat jusqu’en 2023, Adrien Rabiot bénéficie donc de la confiance de sa direction. A lui maintenant de confirmer son potentiel. Jusqu’ici ses performances ne font pas de lui le joli coup tant espéré de la Vieille Dame.