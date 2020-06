Vente de l’OM : l’Arabie saoudite et la Russie luttent Marseille

La mise en vente de l’OM est une réalité puisque les premières offres commencent à tomber. Le club phocéen intéresse l’Arabie Saoudite et un oligarque russe, très proche du président Vladimir Poutine. Comme les Saoudiens, cet homme à l’identité non encore révélée a déjà fait une proposition pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Cette information est tombée alors que le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud continue de nier une mise en vente du club.

Vente de l’OM : les adversaires présents sur le dossier

L’Olympique de Marseille est bien en vente et le propos de son président Jacques-Henri Eyraud ne suffira pas à faire croire le contraire. Ce dernier a confié lors de l’annonce de la prolongation du contrat de Dimitri Payet : "je remercie toujours les gens qui portent un intérêt, y compris financier, pour l’OM mais nous ne sommes pas intéressés". Le capitaine marseillais a en effet accepté de diviser par deux son salaire jusqu’en juin 2021. Malgré le démenti du dirigeant marseillais sur la mise en vente du club, Georges Malbrunot, le très sérieux grand reporter du journal Le Figaro, a fait une révélation de taille. Selon lui, la vente de l’OM est une réalité puisque différents états majors, essentiellement de riches Saoudiens, travaillent à faire des offres. Le journaliste a affirmé sur France Info que ce « sont des pays qui sont du Golf, des monarchies, et qui sont surtout depuis 2017 les ennemies du Qatar (détenteur du PSG) » qui sont intéressés par le club phocéen. Poursuivant, le journaliste révèle : « hier je voyais un intermédiaire pour cette affaire (de la vente de l’Olympique de Marseille) et les gens dans l’entourage de Mourad Boudjellal qui ont des intérêts notamment saoudiens ».

Tout le Moyen-Orient veut racheter l’Olympique de Marseille

Le journaliste, grand connaisseur du Moyen-Orient, d’expliquer que l’idée selon laquelle le Qatar, à travers le PSG, s’offre seul une grande vitrine publicitaire avec la Ligue 1, leur est insupportable. Ils veulent donc venir en France, à l’ Olympique de Marseille, pour imposer une féroce rivalité au Qatar. Le profil de l’Olympique de Marseille intéresse ces gens aussi fortunés que les actuels propriétaires du Paris Saint-Germain. « Il y a vraiment une volonté, et cela m’a été annoncé comme ça, de concurrencer le Qatar sur le terrain du foot en France en ciblant justement ce club de l’Olympique de Marseille », fait-il savoir sur Francetvinfo.

Le Qatar était très fortement intéressé par l’OM, pas le PSG

Nous apprenons dans les confidences du journaliste Georges Malbrunot, en référence à son premier livre écrit avec Christian Chesnot : « le Qatar lui-même, à la fin des années 90, était intéressé par l’Olympique de Marseille ». C’est un industriel français proche de la famille Al-Thani qui aurait déconseillé le club phocéen aux actuels patrons du Paris Saint-Germain. C’est dire combien l’OM intéresse les pays de cette zone, qui s’identifieraient à la ville où ils rêvent de bâtir un projet méditerranéen. Et pour cette vente de l’OM, l’ancien patron du Rugby Club Toulonnais Mourad Boudjellal est porteur d’une offre. Il veut venir à la tête de l’Olympique de Marseille avec "Des fonds (...), étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie », une formule soigneusement choisie par ses avocats. Le journaliste avancera qu'Emmanuel Macron, grand supporter de l'équipe marseillaise, n'est pas contre l'arrivée de riches saoudiens à la tête de l'équipe. En son temps, Nicolas Sarkozy qui supportait le PSG, avait privilégié ses amis du Qatar.

Bernard Tapie valide la piste de Mourad Boudjellal (Arabie saoudite)

Mourad Boudjellal a déjà fait ses preuves en France dans sa gestion d’un club de football. Pour Bernard Tapie, c’est un homme comme lui qu’il faut à la tête de l’OM. L’ancien président marseillais a expliqué à Nice Matin qu’il « faut un taulier et il (Mourad Boudjellal, ndlr) est de cette trempe. Croyez-moi sur parole, il saura faire. On ne peut pas dire que c’est un inconnu dans la région. Il a démontré ses compétences pour diriger un club de sport. Franchement, ça ne serait pas une mauvaise nouvelle… » Selon BFMtv, l’homme d’affaires français aurait déposé une offre de rachat de l’OM.

Une piste russe pour le rachat de l’OM

Même si Mourad Boudjellal est visiblement très intéressé par le rachat de l’OM, il a de la concurrence. « Un oligarque russe proche de Vladimir Poutine » a lui aussi « fait une offre d'achat de l'OM il y a deux semaines ». Cependant, puisque ce dernier a des problèmes aux USA, « une enquête a été diligentée sur la fiabilité de cet oligarque ». En réalité, ses comptes « ont été gelés aux Etats-Unis. », selon un Twitter de Georges Malbrunot.