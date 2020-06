LOSC Mercato : Un renfort officialisé pour Christophe Galtier

Comme attendu, un nouveau visage rejoint le staff de Christophe Galtier. Ce samedi, le LOSC a officialisé l’arrivée d’Alberto Piernas. Le technicien espagnol sera en charge de la récupération physique des Dogues.

Alberto Piernas rejoint le staff technique du LOSC

Christophe Galtier tient un nouveau collaborateur. S’il attend encore sa première recrue estivale, le coach du LOSC dispose d’un nouveau membre dans son staff technique. Aujourd'hui samedi, le Lille OSC a annoncé l’arrivée d’Alberto Piernas. Âgé de 32 ans, l’Espagnol est le nouveau chargé de la récupération physique des joueurs. Selon Le Petit Lillois, celui qui officiait il y a encore quelques jours à Albacete (D2 espagnole) va remplacer son compatriote Eduardo Parra. Au LOSC, Alberto Piernas retrouve un ancien d’Albacete. Actuel préparateur physique de Lille, Pedro Gomez a officié chez les Albacetistas avant de rejoindre le Nord de la France en 2018.

Nouveau changement dans le staff du Lille OSC

En cours de saison dernière, Christophe Galtier avait déjà enregistré l’arrivée de deux nouveaux membres dans son staff. Jorge Maciel et Carlos Pires avaient intégré l’encadrement du LOSC en novembre. Ils occupent respectivement les postes d’entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens. Les deux portugais avaient remplacé leurs compatriotes Joao Sacramento et Nuno Santos qui avaient suivi José Mourinho lors de sa nomination à Tottenham.