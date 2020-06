PSG Mercato : Atalanta, Castagne prêt à remplacer Meunier

Avec le départ de Thomas Meunier, le PSG doit se trouver un nouveau latéral droit. Evoluant à ce poste à l’Atalanta, Timothy Castagne se verrait bien succéder à son compatriote à Paris.

Timothy Castagne chaud pour la succession de Thomas Meunier

Après quatre ans au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier va poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund. Au PSG, on ne manque pas de pistes pour succéder au latéral droit belge. D’autres joueurs lancent même un appel à Leonardo pour rejoindre le club de la capitale. C’est notamment le cas de Timothy Castagne. L’arrière droit de l’Atalanta Bergame se voit bien endosser le costume de successeur de Thomas Meunier au PSG. « Honnêtement, si une équipe comme le PSG ou Tottenham vient taper à la porte, tu ne peux pas dire non », a-t-il déclaré au micro de La Dernière Heure.

Déjà un plan B en cas de départ de Castagne ?

Arrivé à l’Atalanta en 2017, Timothy Castagne sera libre dans un an. L’international belge (7 sélections/2 buts) réalise une bonne saison avec son club. Actuels quatrièmes de Serie A, les Bergamasques sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur la campagne en cours, l’arrière droit a inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives en 21 apparitions. Alors que le Diable rouge entre dans la dernière année de son contrat cet été, sa direction n’exclut pas son départ. Plusieurs médias locaux, dont Calciomercato et Sky Sport, révèlent un intérêt de l’Atalanta pour Zeki Celik. La formation italienne pourrait offrir 15 millions d’euros au LOSC si elle venait à perdre Castagne. Mais pour le moment on n’en est pas encore là.