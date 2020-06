OL Mercato : Juninho fait son mea culpa au sujet de Sylvinho

Dans un entretien au Progrès, Juninho a fait le point sur son retour à l’OL. Le directeur sportif de Lyon reconnaît sa responsabilité dans l’échec de Sylvinho et pointe une faiblesse de l’effectif lyonnais.

Sylvinho, Juninho nourrit un énorme regret

Le retour de Juninho à l’OL avait suscité beaucoup d’engouement l’été dernier. Dans ses valises, le nouveau directeur sportif lyonnais revenait avec Sylvinho. Son compatriote devant prendre la succession de Bruno Genesio sur le banc de Lyon. Après des débuts prometteurs en Ligue 1 (3-0 contre l’AS Monaco et 6-0 contre le SCO), la mayonnaise « do Brasil » a tourné au vinaigre. Au final, le successeur de Genesio a été licencié en octobre au lendemain d’un derby perdu contre l’ASSE. La saison terminée, Juninho reconnaît avoir fauté sur un point lorsqu’il est revenu à Lyon. Il regrette d’être « venu seul avec Sylvinho ». « Sans critiquer personne, s’installer dans une ambiance où il y a déjà des hommes en place depuis longtemps, ça prend un peu de temps », a-t-il confié au Progrès.

Un manque d’ambition de l’effectif de Rudi Garcia ?

De même, le directeur sportif de l’OL a eu le temps de déceler ce qu’il manque au groupe de Rudi Garcia. « J’ai appris à mieux connaître les joueurs, et ça m’a confirmé ce que je pensais. On avait un effectif de qualité à tous les postes, mais un groupe un peu déséquilibré, qui manquait de leaders, et donc d’ambition », a révélé l’ancien maestro des coups de pieds arrêtés. Reste maintenant à savoir s’il va y remédier cet été. Lors du dernier mercato estival, le Brésilien s’était tourné vers des jeunes prometteurs (Mendes, Andersen, Koné, Adelaïde, Jean Lucas) sans qu’ils ne répondent vraiment aux attentes du club. Cette fois, peut-être est-il temps de s’offrir des joueurs confirmés. Les prochaines semaines permettront de savoir si telle est la nouvelle ligne directrice pour ce mercato.