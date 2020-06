RC Lens Mercato : Wuilker Farinez se confie sur sa signature

Gardien prometteur du côté de la Colombie, Wuilker Farinez va évoluer au RC Lens la saison prochaine. Le portier de 22 ans s’est exprimé sur sa venue au RCL. L’occasion d’afficher ses ambitions chez les Sang et Or.

RC Lens : Wuilker Farinez dévoile la raison de sa signature

Après Jader Valencia il y a un an, le RC Lens est encore allé piocher un joueur à Millonarios. Cette fois, la direction des Sang et Or a recruté le portier Wuilker Farinez. Âgé de 22 ans, le gardien de but est prêté une saison avec option d’achat au club nordiste. Interrogé par France Football, il est revenu sur son transfert. Une chance unique pour l’international vénézuélien (22 sélections). « Je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. À peine avais-je eu le temps de discuter avec mon père et ma famille que tout était déjà très clair dans nos têtes. L’opportunité était belle, il fallait la saisir », a-t-il avoué.

Farinez, une menace pour Jean-Louis Leca chez les Sang et Or ?

Alors qu’il culmine seulement à 1m75, Wuilker Farinez ne se fait pas de complexe sur sa taille. Il confie d’ailleurs qu’il comble ce déficit avec sa puissance et son agilité. Deux qualités qu’il travaille en permanence et qu’il continue de perfectionner. S’il est encore bloqué en Amérique du Sud, le jeune gardien de but a déjà un objectif clair au RC Lens. « La première chose à laquelle je pense est d'arriver sur place et de travailler dur pour gagner ma place, tout en respectant le plan et la hiérarchie qui m'ont été exposés », a indiqué le « petit » portier. Cette ambition du portier Vénézuélien sonne comme un message adressé à Jean-Louis Leca (34 ans), le gardien titulaire du vice-champion de Ligue 2. Les deux hommes devraient nourrir une intense concurrence en interne dès son arrivée en Ligue 1.