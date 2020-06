FC Lorient Mercato : Stéphane Diarra encore plus proche

Un an après son arrivée, Stéphane Diarra pourrait déjà quitter Le Mans. L’attaquant ivoirien devrait prendre la direction du FC Lorient, futur pensionnaire de Ligue 1 après son sacre en Ligue 2.

Lorient et Le Mans proches d’un accord pour Stéphane Diarra

Christophe Pélissier pourrait accueillir un nouveau renfort cet été. Attaquant du Mans, Stéphane Diarra pourrait rejoindre le FC Lorient ce mercato. Pour Ouest France, le champion de Ligue 2 et le prochain pensionnaire de National seraient proches de trouver un accord pour le transfert de l’ailier ivoirien. Après avoir vu sa première proposition de 2 millions d’euros rejetée, Lorient aurait donc formulé une meilleure offre. Selon le journal, le montant de l’opération se chiffrerait désormais entre 3 et 3,5 millions d’euros (bonus compris). Stéphane Diarra devrait s’engager pour quatre ans avec le club du Morbihan. Le jeune attaquant n’aura donc passé qu’un an en Ligue 2 avec Le Mans FC.

Diarra pour succéder à Jimmy Cabot ?

Arrivé l’été dernier, Stéphane Diarra a été une des rares satisfactions du Mans FC malgré la relégation du club. L’ailier de 21 ans a terminé la saison avec 4 buts et autant de passes décisives en 28 rencontres. Suffisant pour taper dans l’œil de Christophe Pélissier qui a croisé le chemin du natif d’Abidjan la saison dernière. A Lorient, l’ancien rennais devrait remplacer Jimmy Cabot qui arrive en fin de contrat. Selon la même source, le Stade Rennais, l’ancien club de Diarra, va récupérer la moitié du montant du transfert. A noter qu’en signant Stéphane Diarra, le FCL enregistrera sa troisième recrue estivale après Jérémy Morel et Matthieu Dreyer.