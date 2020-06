Stade Rennais SRFC Mercato: De grosses cibles annoncées

Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais a évoqué le mercato. Il a annoncé que de grosses cibles étaient dans les papiers du SRFC pour cet été en plus des jeunes joueurs comme Tanguy Kouassi ou Mohammed Salisu.

SRFC : Florian Maurice évoque les dossiers Terrier, Tanguy Kouassi

Le Stade rennais FC est actif sur le marché des transferts qui vient d’ouvrir ses portes. Entre les dossiers chauds Martin Terrier, Tanguy Kouassi ou encore Mohammed Salisu, le SRFC a de quoi occuper les journées de ses dirigeants qui viennent d’entrer dans leurs fonctions. Florian Maurice, le nouveau directeur sportif qui gère ces différents dossiers, a évoqué dans les colonnes d’Ouest France, l’état d’avancement de ces dossiers avant d’expliquer que des joueurs plus expérimentés, plus difficiles à faire étaient dans le viseur du club breton.

Pourquoi le Stade Rennais cible Terrier ?

En ce qui concerne le dossier Martin Terrier, l’ancien Lyonnais confirme son fort intérêt pour l’ailier gauche. «Je l’ai fait venir à Lyon et si je l’ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c’est un joueur qui me plaît. » Et selon lui, ce jeune ailier de 23 ans correspond aux « caractéristiques des joueurs » qui entrent dans les critères du Stade rennais. En ce qui concerne l’état des négociations entre ce joueur et le SRFC, il explique qu’il y a encore du chemin à faire pour boucler son transfert. Avec un Jean-Michel Aulas pas très content du départ de son ancien responsable à Rennes, il ne devrait rien faire pour lui faciliter la tâche, sauf si le Stade rennais FC paie le montant qu’il va fixer pour le transfert de ce joueur venu du LOSC en 2018. A noter que le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2022 et qu'il est estimé à au moins 10,5 millions d'euros sur Transfermarkt.

D’autres joueurs d’un autre calibre ciblés par Rennes

Les différentes cibles du Stade rennais sont toutes jeunes et manquent d’expérience. Florian Maurice a expliqué que Rennes recherche de « l’équilibre » en termes de « personnalité et d’expérience ». Tanguy Kouassi et Mohammed Salisu sont d’après lui « des opportunités ». Ces joueurs d’un talent précoces peuvent d’après lui réussir dans son nouveau club où ils auraient pu jouer plus qu’au PSG ou au Bayern Munich, club vers lequel se dirige Tanguy Kouassi. À côté de ça, le dirigeant du Stade rennais FC a fait savoir que des joueurs d’un autre profil sont ciblés par le club. «… avec Julien on réfléchit aussi à des joueurs plus expérimentés. Je ne peux pas donner de nom, mais on a identifié des joueurs très difficiles à faire ».

Le mercato du Stade rennais promet donc d’être mouvementé cet été.