SRFC Mercato : Martin Terrier, Maurice lâche une confidence

En quête d’un renfort offensif pour la saison prochaine, le SRFC espère une signature de Martin Terrier, joueur de l’OL. Florian Maurice, nouveau directeur sportif du Stade Rennais FC, a confié être un grand fan du joueur de l’Olympique Lyonnais.

Florian Maurice confirme son intérêt pour Martin Terrier

Le SRFC espère confirmer son bon parcours en Ligue 1 et briller en Ligue des Champions la saison prochaine. Le Stade Rennais FC envisage donc de renforcer certains secteurs de jeu, dont l’attaque. A cet effet, les recruteurs rennais sont annoncés aux trousses de Martin Terrier. Un intérêt confirmé par Florian Maurice. « C’est quelque chose qui était engagé depuis quelque temps. Après, je l’ai fait venir à Lyon et si je l’ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c’est un joueur qui me plaît », a reconnu le nouveau patron du recrutement breton dans Ouest-France. L’ancien responsable de l’OL a ajouté que Martin Terrier « est un joueur qui correspond aussi aux caractéristiques des joueurs qu’on pourrait avoir au Stade Rennais ».

Un dossier loin d’être bouclé pour le Bretons

Florian Maurice a donc levé tout doute sur l’intérêt du SRFC pour l’attaquant rhodanien de 23 ans, auteur d’un but en 23 matches de Ligue 1 cette saison. Et pourtant, l’affaire est encore loin d’être dans la poche pour les recruteurs rennais, à en croire le responsable breton qui avoue qu’ « il y a encore du chemin avant d’arriver à un accord avec Terrier », pour qui l’Olympique Lyonnais réclamerait 15 millions d’euros, soit le prix payé par les Gones pour sa signature en janvier 2018.