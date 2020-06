Transfert PSG : Real, Zidane confirme pour Kylian Mbappé

L’actualité Transfert PSG du moment porte sur les joueurs en fin de contrat. Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, a malicieusement redirigé les regards vers Kylian Mbappé sans pour autant irriter les dirigeants du Paris Saint-Germain, Leonardo plus précisément.

Transfert PSG : Kylian Mbappé a toujours intéressé le Real Madrid

Kylian Mbappé, le jeune prodige offensif du PSG, intéresse le Real Madrid. L’entraîneur français du club espagnol, Zinédine Zidane, n’a jamais caché son fort désir d’accueillir le joueur sous ses ordres. Le nom de l’ancien Monégasque revenait sans cesse dans les déclarations de Zinédine Zidane pour l’intérêt réciproque entre le joueur et son club. Mbappé a dit son rêve de travailler avec Zidane, lequel se trouve sur le banc du Real Madrid. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait fini par adresser un message au club espagnol, invitant son entraîneur à arrêter ses opérations séduction pour son joueur. Si Zinédine Zidane avait semblé ignorer cette mise en garde, sa dernière réaction à la question des journalistes sur ce dossier montre qu’il a fait du chemin.

Transfert PSG : Zidane confirme de façon détournée son intérêt pour Mbappé

Après le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid se cherche une star. Kylian Mbappé a tout pour devenir le prochain joueur incontournable du club merengue. Zidane le sait, mais Zidane ne le dit plus de cette façon à cause de la promptitude des dirigeants du Paris Saint-Germain à commenter sa moindre réaction sur leur joueur. Kylian Mbappé est à deux saisons de la fin de son contrat avec le PSG et n’a à ce jour pas d’accord pour prolonger. Cette situation rend anxieux les responsables parisiens qui supportent encore moins les déclarations d’amour des autres pour leur joueur. Zinédine Zidane, en répondant à une question des journalistes, a donc fait un grand détour pour confirmer son intérêt pour le joueur tout en évitant de froisser les dirigeants parisiens. Il a répondu, à la question de savoir s’il voulait entraîner Mbappé, qu’il a la chance d’être dans un grand club avec de grands joueurs avec qui il prend plaisir à travailler. Il affirme qu’il aime travailler avec les grands joueurs, ce que n'est pas moins Kylian Mbappé.

« Si j'aimerais entraîner Mbappé ? J'ai la chance d'être ici et d'entraîner ici (au Real Madrid, ndlr). Je n'aime pas le mot "chance" parce qu'il n'y a pas vraiment de chance dans la vie. Il faut croire en ce que l'on fait, profiter de ce qu'on a... Je peux dire que j'ai la chance d'entraîner les meilleurs parce que je suis dans le meilleur club au monde, qui a les meilleurs joueurs. Je prends du plaisir pendant les matchs, mais là où j'en prends le plus, c'est aux entraînements. »