OM Mercato : Le Bayern Munich répond pour Mickaël Cuisance

L’OM vise un prêt de Mickaël Cuisance, joueur du Bayern Munich, pour la saison prochaine. Hansi Flick, entraîneur du club bavarois, a dévoilé sa décision pour le jeune milieu de terrain.

OM : pourquoi un intérêt pour Mickaël Cuisance ?

Jeune milieu offensif de 20 ans, Mickaël Cuisance est arrivé plein d’espoirs au Bayern Munich l’été dernier contre 12 millions d'euros. Mais il a rapidement déchanté face à la grosse concurrence dans son secteur de jeu. Contraint au banc de touche, le prodige français a très peu été utilisé par le Bayern Munich. En quête de prêts ou de bons coups à prix abordable en raison de ses difficultés économiques, l’OM serait donc attiré par Mickaël Cuisance lors de ce mercato estival. Avec sa participation à la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a des raisons d’espérer séduire le jeune Bavarois. En lui offrant du temps de jeu à la compétition européenne, le club olympien permettrait à la pépite munichoise de se mettre en valeur aux yeux de toute l’Europe…

Hansi Flick ferme la porte à un départ du prodige

Mais les recruteurs marseillais devraient cesser d’espérer attirer Mickaël Cuisance cet été. Aligné 4 fois et titularisé 3 fois sur les 6 dernières apparitions du Bayern Munich, le jeune milieu offensif s’est montré à son avantage en marquant 1 but et en délivrant 1 passe décisive. Une performance qui a convaincu Hansi Flick de le garder la saison prochaine. « Nous comptons sur Michaël », a tranché l’entraîneur munichois en conférence de presse d’après-match entre Wolfsbourg et le Bayern Munich (0-4). Le technicien allemand a expliqué ne pas vouloir se séparer de son joueur car la saison prochaine les Bavarois auront « besoin d'un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé ». Enfin, Hansi Flick a déclaré qu’il était « satisfait » du « rendement ces dernières semaines » de Mickaël Cuisance, jeune joueur très prometteur qui « a montré… pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois ».