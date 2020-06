Barça : Griezmann, déclaration choc de Setién sur son prix

Antoine Griezmann n’a été aligné que pour la dernière quinzaine de minutes du match entre Celta Vigo et le Barça (2-2), samedi lors de la 32e journée de Liga. Quique Setién a été interrogé sur les raisons de ce temps de jeu famélique pour l’attaquant français.

Quique Setién pas impressionné par le prix d’Antoine Griezmann

Le Barça avait besoin d’une victoire samedi pour espérer tenir tête au Real Madrid dans la course au titre de Liga cette saison. Au lieu d’une victoire, les Catalans s’en sont tirés avec un nul face aux Galiciens (2-2). Antoine Griezmann est resté longtemps sur le banc des remplaçants avant de faire son entrée lors des 15 dernières minutes de la rencontre . Un choix tactique de l’entraîneur barcelonais qui a surpris plus d’un observateur alors que l’ancienne star de l’Atletico Madrid a été achetée 120 millions d’euros. « Je ne prends pas en considération le prix d'un joueur lorsque je fais mon équipe », s’est défendu Quique Setién en conférence de presse d’après-match. Selon l’ancien coach du Betis Séville, le onze de départ se fait en fonction de la forme du moment du joueur, et non de son prix ou de sa réputation. Ainsi, Ansu Fati et Riqui Puig peuvent être préférés à Antoine Griezmannn, et vice versa. Enfin, le technicien catalan a assuré que ces décisions « ne sont pas prises à la va-vite, elles sont prises avec les meilleures intentions pour l'équipe ».

Antoine Griezmann, un flop du Barça ?

Arrivé avec le statut de super star, Antoine Griezmann est dans le dur avec le Barça. Alors qu’il était le maître à jouer à l’Atletico Madrid, le champion du monde français ne se retrouve visiblement pas dans le schéma de jeu proposé par le Barça. Résultat, le natif de Mâcon n’est plus un titulaire indiscutable de l’effectif blaugrana. De quoi penser que l’ex-attaquant de la Real Sociedad est un échec du recrutement barcelonais ? Les avis son partagés…