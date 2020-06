Clermont Mercato : Adrian Grbic se lâche sur son avenir

Après une belle année en Ligue 2, Adrian Grbic se voit évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Ne manquant pas de courtisans dans l’élite, l’attaquant autrichien vient de confirmer ce souhait.

Adrian Grbic envoie un message à la Ligue 1

Un an après sa signature au Clermont Foot, Adrian Grbic devrait quitter le club auvergnat cet été. La faute à ses performances (17 buts en 26 matches) qui font tourner les têtes de plusieurs clubs, notamment en Ligue 1. L’avant-centre autrichien n’est d'ailleurs pas contre un départ. Dans les colonnes de L’Equipe, l’attaquant de 23 ans a fait part de ses ambitions personnelles. « J’ai des objectifs élevés pour ma carrière : je rêve de jouer en Ligue 1, de disputer la Ligue des Champions ou une Coupe du monde, alors je dois penser à ma progression », a confié le buteur clermontois. Un message que devrait apprécier les nombreux prétendants d’ Adrian Grbic.

Quelle destination pour Grbic ?

Reste désormais à savoir quelle formation de Ligue 1 va toucher le graal en recrutant l’Autrichien. Le RC Lens et le Stade Brestois sont présentés comme de sérieux candidats. S’agissant de Brest, bien que désireux d’enrôler l’international autrichien (19 sélections/5 buts), son directeur sportif avait déjà prévenu qu’il n’allait pas faire de folie. « Il y a des sphères dans lesquelles on n’ira pas », avait déclaré Grégory Lorenzi. Le Clermont Foot réclamerait au moins 10 millions d’euros pour son goléador arrivé gratuitement il y a un an et disposant encore de deux années de contrat.