RC Lens Mercato : Franck Haise, sa liste des profils visés

Promu en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens veut faire bonne figure pour son grand retour dans l’élite. S’il a déjà signé des joueurs, Franck Haise ne compte pas s’arrêter là et a coché 4 autres profils à attirer lors de ce mercato estival.

Un mercato mouvementé pour le RC Lens

Classé 2e de Ligue 2 suite à l’arrêt prématuré de la saison, le RC Lens va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. S’ils ont brillé cette saison en division inférieure, les Lensois sont conscients qu’il leur faut se renforcer pour prétendre affronter leurs adversaires de Ligue 1 la saison prochaine. D’où la signature du gardien vénézuélien Wuilker Farinez, de Corentin Jean et du latéral droit Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld, D2 en Allemagne). Mais pour Franck Haise, il est hors de question de se contenter de ses 3 recrues. L’entraîneur du RC Lens a dressé le profil des joueurs qu’il souhaite encore recruter.

Franck Haise vise 4 profils

Dans les colonnes de L’Equipe, le technicien de 49 ans explique qu’il « en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet ». Pour les cibles présentant ces profils, les noms de Gaël Kakuta (Amiens SC), Max-Alain Gradel (Toulouse FC) et Adrian Grbic (Clermont Foot) sont annoncés sur les tablettes de Franck Haise.