LOSC Mercato : Victor Osimhen, douche froide pour le Napoli

Après une seule saison au LOSC, Victor Osimhen pourrait évoluer loin du nord de la France la saison prochaine. Très à cheval sur le dossier de l’attaquant de Lille OSC, le SSC Naples aurait pourtant reçu une mauvaise nouvelle.

Victor Osimhen pas attiré par le SSC Naples ?

Auteur d’une bonne saison avec le LOSC (13 buts et 5 passes décisives en 27 matches de Ligue 1), Victor Osimhen attire pas mal de clubs, dont le SSC Naples. Si les dirigeants lillois, soucieux de renflouer leurs caisses, ne semblent pas opposés à son départ, les recruteurs napolitains seraient ravis de conclure le dossier de l’international nigérian. Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club de Serie A, serait « littéralement fou » du Dogue de 21 ans, à en croire les confidences sur Radio Goal de Valter Di Maggio, journaliste de Mediaset. Sauf que Victor Osimhen et son clan ne semblent pas du tout pressés de s’engager avec le SSC Naples, qui paraît pourtant être le club le plus attiré par son profil. Une attitude qui agacerait désormais le patron du recrutement napolitain, qui « perdrait patience et ne semble même plus disposé à convaincre son entourage que Naples serait le bon choix », d’après Tuttosport.

Bonne nouvelle pour les autres prétendants du Dogue ?

Un retrait du SSC Naples, en pole dans le dossier, devrait favoriser les autres courtisans de Victor Osimhen. Et ils sont nombreux, et non des moindres. Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United, Newcastle United… seraient également désireux de recruter l’ancien attaquant de Charleroi (D1 belge). Pour signer le départ du prodige nigérian, sous contrat jusqu’en juin 2024, Gérard Lopez et son staff réclament 80 millions d’euros…