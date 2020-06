Rachat de l'OM : Mourad Boudjellal tient son futur entraîneur

Il n’a pas encore racheté l’OM mais Mourad Boudjellal sait déjà quel entraîneur il nommerait sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’homme d’affaires français a également un nom pour le poste de directeur sportif.

OM : Mourad Boudjellal a déjà choisi son entraîneur

Vendredi dernier, Mourad Boudjellal a assuré être porteur d’une offre de rachat de l’OM, relançant ainsi le débat sur une vente du club secrètement programmée. Pour ne pas laisser la rumeur prendre de l’ampleur, Jacques-Henri Eyraud a aussitôt répondu que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. Une réponse du président marseillais qui n’a visiblement trouvé aucune oreille attentive auprès de l’ancien patron du RC Toulon (rugby). Comme si le rachat du club olympien lui garanti, Mourad Boudjellal en est déjà à la nomination des hommes avec qui il souhaiterait travailler. Et deux noms de son éventuel futur staff pour occuper le poste d’entraîneur et de directeur sportif sont déjà connus. Ainsi, pour le banc, l’homme d’affaires français prolongerait André Villas-Boas. « Qu'il prolonge », a-t-il martelé sur Le Phocéen avant d’estimer que « quand on trouve un entraîneur de ce calibre, la première chose à faire, c'est de le prolonger ».

Qui au poste de directeur sportif ?

Mourad Boudjellal sait également qui il nommerait au poste de directeur sportif. Il s’agit de Louis Acariès, un homme qui a déjà fait ses preuves à l’OM du temps du président Pape Diouf. « La seule idée que j'ai, c'est qu'il y a une personne qui me semble importante, et qui j'espère pourrait nous rejoindre, c'est Louis Acariès, car avec Pape Diouf, il a fait un travail extraordinaire. Louis a une très bonne image et c'est quelqu'un qui est important », s’est-il enflammé. En revanche, que José Anigo ne compte pas sur Mourad Boudjellal pour faire son grand retour dans l’écurie olympienne. « Ce n’est pas dans mes projets, je n’ai pas fait dans ma tête un mariage Acariès et Anigo », a-t-il expliqué.