AS Monaco Mercato : Adrien Silva tacle le projet monégasque

Après un an et demi à l’AS Monaco, Adrien Silva va quitter le club du Rocher le 30 juin. Le milieu de terrain portugais avoue son étonnement suite à la décision du club princier de ne pas le conserver.

Sur le départ, Adrien Silva charge l’AS Monaco

L’AS Monaco va connaître un lifting important cet été. Comme annoncé depuis des semaines par Oleg Petrov, le club de la Principauté va se séparer de nombreux éléments cet été. Arrivé en prêt en janvier 2019, Adrien Silva fait partie de la pléiade de joueurs invités à quitter le Rocher. Interrogé par France Football, le joueur prêté par Leicester ne comprend pas sa mise à l’écart. Surtout qu’il indique qu’avant le confinement, la direction du club avait fait le vœu de le conserver pour la saison à venir. « Mais pendant la crise, le club m’a fait part de son changement de décision (…) Ça m’a étonné car je me suis très bien adapté à l’ASM et je pensais avoir rendu des services à un moment où le club était en proie à de grosses difficultés », a déploré le champion d’Europe portugais.

Quelle direction prend Monaco ?

Comme Adrien Silva, d’autres « cadres » vont quitter l’AS Monaco. Portier du club depuis 2012, le Croate Danijel Subasic ne sera pas conservé. Idem pour Islam Slimani, prêté avec option d’achat par Leicester. L’Algérien a pourtant été l’un des Monégasques les plus en vue avec ses 9 buts et 7 passes décisives en 19 apparitions. Des départs qui laissent le milieu de terrain de 31 ans pantois. « Je ne sais pas pour quel projet ils ont opté... Beaucoup de cadres sont partis. Je ne sais pas vraiment quelle direction est en train de prendre le club et quels seront ses nouveaux objectifs (…) Et c’est dommage car Monaco était en train de redevenir fort », a regretté le Portugais à qui il reste un an de contrat avec les Foxes.