Toulouse FC Mercato : L’énorme appel d’ Aymen Abdennour

En fin de contrat avec Kayserispor, Aymen Abdennour sera un joueur libre au terme de la saison. Bien que le club évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, le défenseur tunisien rêve d’un retour au Toulouse FC.

Aymen Abdennour de retour au Toulouse FC cet été ?

Exilé en Turquie depuis un an, Aymen Abdennour compte retourner en Ligue 1 une fois la saison terminée. Le défenseur tunisien sera en effet libre après sa pige à Kayserispor, actuelle lanterne rouge de Super Lig. Et l’ancien défenseur de l’OM sait où il veut rebondir. Interrogé par LesViolets.com, le défenseur de 30 ans a fait part de son envie de revenir au Toulouse FC. « J’aime beaucoup Toulouse, j’ai beaucoup de respect pour ce club. S’il y a une proposition, il y a de grandes chances pour que je revienne en Ligue 2 au TFC. Il n’y a aucun souci », a fait savoir l’international tunisien (58 sélections/2 buts).

Un objectif clair pour Abdennour avec le Téfécé

Aymen Abdennour ne se voit pas évoluer en Ligue 2 pendant des saisons avec le Téfécé. L’ancien violet a déjà trouvé la recette pour un retour du TFC dans l’élite dès la saison prochaine. « En jouant chaque match comme une finale, en s’aidant, en s’entraînant bien, on peut faire des choses magnifiques ! Je souhaite vraiment que le TFC revienne le plus tôt possible en Ligue 1 », a indiqué le Tunisien. Abdennour était déjà proche d’un retour à Toulouse l’été dernier avant qu’il ne file en Turquie. Son aventure turque n’est d'ailleurs pas idyllique. Le natif de Sousse n’a joué que 12 rencontres depuis le début de la saison avec le dernier du championnat turc.