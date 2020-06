OL Mercato : Bertrand Traoré courtisé par un club anglais ?

Trois ans après sa signature à l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré pourrait quitter le club rhodanien cet été. Aux dernières nouvelles, l’attaquant burkinabé intéresserait un club de Premier League.

Un prétendant anglais pour Bertrand Traoré

A l’image de l’OL, Bertrand Traoré a réalisé une saison décevante. L’attaquant burkinabé n’a inscrit que 4 buts et délivré 5 passes décisives en 34 apparitions. Néanmoins, l’ailier lyonnais aurait des touches Outre-Manche. Selon Foot Mercato, l’ancien de l’Ajax Amsterdam intéresse Crystal Palace. Roy Hodgson apprécie le profil de l’Etalon (52 sélections/8 buts) et le suit depuis le mois de janvier. Mais jusqu’ici, le club londonien n’est pas encore passé à l’action pour Bertrand Traoré. Arrivé en provenance des Pays-Bas il y a trois ans, le Burkinabé est encore sous contrat avec l’OL jusqu’en 2022. Rien n’indique d’ailleurs qu’il soit intéressé par un départ.

Crystal Palace déjà fixé pour Traoré ?

S’il intéresse Crystal Palace, Bertrand Traoré a déjà fermé la porte à un transfert. Interrogé sur son futur, il avait confié qu’il n’envisageait pas de quitter Lyon. « On ne quitte pas un club du standing de l’Olympique Lyonnais du jour au lendemain sans réfléchir, sauf si on ne veut plus de vous », avait-il expliqué au média burkinabé Sidwaya Sport. A l’ailier de prouver qu’il mérite sa place chez les Gones. Après une première saison prometteuse (18 buts et 7 passes décisives), Bertrand Traoré semble déjà sur le déclin à Lyon. Sa nouvelle saison en deçà des attentes le démontre. Sur la saison écoulée, l’ailier de 24 ans a été critiqué pour son irrégularité.