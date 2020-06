ASSE Mercato : Succession de Grange, le favori est connu

Fabrice Grange n’est plus l’entraîneur des gardiens de l’ ASSE depuis jeudi dernier. Les recruteurs de l’AS Saint-Etienne ont une short list de cibles destinées à remplacer le coach. Une liste à laquelle il faudrait désormais ajouter un nouveau nom.

ASSE : succession de Fabrice Grange, une short list déjà fournie

Fabrice Grange est parti de l’ ASSE après une résiliation à l’amiable de son contrat qui devait prendre fin en juin 2021. Pour l’AS Saint-Etienne, la priorité est désormais de remplacer l’ex-Rhodanien, parti après 8 ans de bons et loyaux services. Alors que Jean-François Bedenik, entraîneur des gardiens des jeunes de l’ ASSE joue les pompiers de service, les recruteurs stéphanois auraient déjà arrêté une liste de cibles pour remplacer Fabrice Grange. Ainsi, Jérémie Janot, Franck Mantaux, Jean-Yves Hours, Laurent Weber et Lionel Letizi ont déjà été cités par Le Progrès.

Un nouveau candidat à la succession du coach de 48 ans ?

L’ ASSE aurait ajouté le nom d’André Biancarelli sur ses tablettes pour succéder à Fabrice Grange. Selon But Football Club, le coach de 50 ans serait même le favori des recruteurs stéphanois. Sans poste depuis son départ du Toulouse FC (2015-2018), l’ancien gardien professionnel, natif d’Avignon, est un proche de Claude Puel qu’il a connu à l’AS Monaco (2006-2009). André Biancarelli a également servi à Tours (Ligue 2) de 2009 à 2015.