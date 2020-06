EA Guingamp Mercato : Un défenseur brésilien a signé (Off.)

L’ EA Guingamp continue de se renforcer. Ce dimanche, l’EA a officialisé l’arrivée de Philipe Sampaio. Le défenseur brésilien de 25 ans arrive en provenance du CD Tondela (D1 Portugaise).

Philipe Sampaio rejoint l’ EA Guingamp

Aujourd'hui, l’ EA Guingamp a annoncé l’arrivée de sa cinquième recrue estivale. Dans un communiqué, le pensionnaire de Ligue 2 a officialisé la signature de Philipe Sampaio. Le natif de Sao Paulo a signé pour quatre saisons chez les Rouge et noir. Il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec le CD Tondela, club qu’il a rejoint l’été dernier. Philipe Sampaio va rejoindre ses nouveaux partenaires une fois que le championnat portugais sera terminé. Le futur défenseur de l’En Avant compte 18 matches cette saison, dont 16 titularisations, pour un but et deux offrandes. Avant le Brésilien, Guingamp avait déjà enregistré les arrivées de Paul-Georges Ntep, Logan Ndenbe, Enzo Basilio et Nicolai Larsen.

Futur remplaçant de Christophe Kerbrat ?

Cette arrivée de Philipe Sampaio intervient alors que Christophe Kerbrat s’apprête à quitter l’ EA Guingamp. Le défenseur de 33 ans, vainqueur de la Coupe de France en 2014, arrive en fin de contrat et n’a pas été prolongé. Le défenseur brésilien va donc compenser son prochain départ. Avec cette nouvelle recrue, le coach Sylvain Didot dispose tout de même de cinq options au poste de défenseur central. L’entraîneur guingampais pouvait déjà compter sur Félix Eboa Eboa, Sikou Niakaté, Baptiste Roux et Jérémy Sorbon.