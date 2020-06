Transfert PSG : Les conditions de Dortmund et Meunier

Thomas Meunier est déjà un joueur du Borussia Dortmund, club qu'il devrait rejoindre dès mardi. Le PSG veut le retenir pour deux mois le temps de terminer les différentes compétitions dans lesquelles il est encore engagé. Le joueur et son nouveau club ne s'y opposent pas, mais demandent une forte contrepartie financière au champion de France.

Transfert : Le PSG a la réponse de Dortmund et Thomas Meunier

Le Paris Saint-Germain ne veut plus de Thomas Meunier. Le joueur en fin de contrat n'a pas été prolongé par le club, ce qui l'a amené à donner son accord au Borussia Dortmund avec qui il a signé un contrat. Avec la désorganisation du programme des matchs de la saison par le confinement relatif à la pandémie de Covid-19, les matchs restants du PSG vont se jouer les mois prochains. Seulement, tous les joueurs en fin de contrat au club de la capitale doivent initialement plier bagage le 30 juin, c'est à dire dès mardi. Thomas Meunier est donc attendu sur les installations du Borussia Dortmund pour être présenté à ses coéquipiers et aux fans du club. Coincé par la situation, le PSG aimerait prolonger pour deux mois ces différents joueurs sortants. S'il n'est pas opposé à l'idée, le Belge réclame tout de même une contrepartie financière assez importante.

Transfert PSG : Ce que demandent Dortmund et Meunier

En effet, le club allemand est disposé à laisser son joueur à disposition du PSG jusqu'à la fin des compétitions. Seulement, il veut que ce prêt soit payant. Et selon les dernières informations, le club a demandé près d’un million d'euros à Paris pour accéder à sa demande. Et ce n'est pas terminé, le joueur a lui-même compliqué le deal en réclamant lui aussi une importante somme d'argent au Paris Saint-Germain. Thomas Meunier exige bien plus que le salaire mensuel qu'il a toujours perçu au PSG. C'est à ce niveau que bloque les tractations puisque les dirigeants parisiens ne semblent pas vouloir payer les montants réclamés par ces deux parties.