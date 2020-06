Stade Rennais SRFC Mercato : Une pépite offensive ciblée

Le Stade Rennais FC s’est mis en tête de recruter Irvin Cardona, un attaquant ciblé par l’OM. YohZe fait état d’une rivalité entre l’Olympique de Marseille, le SRFC et plusieurs clubs étrangers pour l’attaquant.

Le Stade Rennais voudrait recruter Irvin Cardona

Irvin Cardona sort d’une excellente saison avec le Stade Brestois. L’attaquant de 22 ans a marqué 6 buts en 21 matchs de Ligue 1 cette saison. Il n’en fallait pas plus pour que des formations européennes, mais aussi le Stade Rennais, Strasbourg et l’Olympique de Marseille s’invitent dans la bataille pour le recruter. Le SRFC vient d’essuyer un échec cuisant avec Tanguy Kouassi, annoncé dans son viseur, mais finalement en passe de signer au Bayern Munich. Pour oublier le défenseur, c’est sur un attaquant très demandé pendant ce mercato estival que s’est rabattu le Stade Rennais. Mais les deux clubs français ne sont pas les seuls sur le dossier, selon la source.

Mercato : En plus du SRFC, Irvin Cardona plait à Fiorentina

Irvin Cardona n’a pas que le Stade Rennais FC comme véritable club intéressé par ses services. Le club italien la Fiorentina est aussi aux trousses du buteur de 22 ans. Même si aucune tendance ne se dégage pour l’heure et qu’aucune partie n’a trouvé d’accord avec l’intéressé, le dossier serait suivi de très près par ces différents clubs, selon l’insider YohZe. Et l’équation risque d’être un peu moins facile pour les adversaires du Stade Rennais FC puisque Irvin Cardona « se sent bien en Bretagne », selon cette même source. Le SRFC a donc peut-être plus de chances que les autres d’arracher la signature du buteur en partie grâce à son statut de principal club de la capitale de la Bretagne, la ville de Rennes.