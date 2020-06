LOSC Mercato : José Juan Macias, Luis Campos en déroute ?

Considéré comme l’un des meilleurs détecteurs de jeunes talents dans le monde du foot, Luis Campos, responsable du LOSC, veut José Juan Macias. Mais sur ce coup, le dirigeant portugais pourrait essuyer un gros échec.

LOSC : Luis Campos sur la piste José Juan Macias ?

Cible offensive du LOSC pour ce mercato estival, José Juan Macias est en bonne place sur la short list de Luis Campos. L’attaquant des Chivas de Guadalajara (Mexique) est visé pour combler un possible départ de Victor Osimhen, convoité par de grands clubs d'Europe après sa brillante saison à Lille OSC (13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). Luis Campos fait de la piste menant à José Juan Macias une affaire personnelle. Un dossier que le patron du recrutement des Dogues veut boucler contre 9 millions d’euros, valeur marchande du prodige mexicain de 20 ans, selon les estimations de Transfermarkt.

Le Borussia Dortmund également en lice pour le Mexicain

Mais malgré tout le savoir-faire qu’on lui connaît, Luis Campos pourrait échouer à faire signer José Juan Macias. En effet, le prodige des Chivas, présenté comme une grande promesse du football mexicain et mondial, est également visé par le Borussia Dortmund, d’après les informations du site futboltotal. Et aux dernières nouvelles de la presse mexicaine, la pépite ne voudrait plus évoluer en Ligue 1, mais plutôt en Liga, en Premier League ou en Bundesliga. Un choix qui pourrait compliquer les manoeuvres des recruteurs de Lille OSC…