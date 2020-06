Ex-Barça Mercato : Ernesto Valverde vers un retour en Liga

Libre de tout engagement depuis son départ du FC Barcelone, Ernesto Valverde pourrait reprendre du service en Liga. Selon les informations de la radio Onda Cero, l’ancien entraineur catalan est sur les tablettes de Valence CF.

Ernesto Valverde dans le collimateur de Valence ?

À la recherche d’un nouveau point de chute depuis son échec au FC Barcelone, Ernesto Valverde pourrait revenir en Liga. Un championnat qu’il connait bien pour avoir entraîné l'Athletic Bilbao (2013-2017) et le FC Barcelone (2017-2020). Le radio Onda Cero révèle en effet que le technicien espagnol pourrait rebondir du côté de Valence. Il faut dire que l’évolution en dents de scie des résultats du club Che sous la direction d’Albert Celadescommence à agacer les dirigeants de Valence. Dimanche dernier, le club Che s’est incliné (2-0) face à Villarreal et est désormais hors de course pour l’Europe. Un échec qui pourrait sceller le sort d’Albert Celades. La radio espagnole assure que les dirigeants de Valence recherchent désormais un nouvel entraineur et leur choix se porterait sur Ernesto Valverde. L’ancien Catalan pourrait ainsi rebondir à Valence en cas de licenciement d’Albert Celades.

Ernesto Valverde, un bilan mitigé à Barcelone

Pour rappel, Ernesto Valverde a été limogé du FC Barcelone en janvier 2020. Son bilan à la tête du club catalan est mitigé. El Txingurri (la fourmi, en basque) avait apporté au Barça une rigueur défensive qui n’est plus. Sous sa houlette, le club catalan a conquis deux titres de Champion de Liga. Mais les deux remontadas subies face à l'AS Rome et Liverpool n’ont pas joué en sa faveur. Le catalyseur de son départ du Barça reste la défaite en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid.