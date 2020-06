OL : Le grand rêve de Jean-Michel Aulas sur la fin de saison

L’ OL est encore en compétition pour le compte de la saison 2019-2020. Jean-Michel Aulas rêve d’une fin heureuse pour l’Olympique Lyonnais, après sa décevante 7e place en Ligue 1.

OL : CDL - Ligue des Champions, les bouées de sauvetage d'Aulas

L’OL va disputer la finale de la Coupe de la Ligue (CDL) contre le PSG, le 31 juillet et le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus, le 7 ou 8 août 2020. Si l’Olympique Lyonnais remporte la finale contre le Paris Saint-Germain, il sera admis au tour préliminaire de la Ligue Europa pour la saison 2020-2021. Ayant battu la Vieille Dame lors du match aller (1-0), Lyon peut se qualifier pour le ''Final 8'' (quarts de finale) prévu au Portugal entre le 12 et le 15 août afin de rêver d’une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette opportunité fait saliver Jean-Michel Aulas. « On peut être à quatre ou cinq matchs d’un grand bonheur », a-t-il déclaré dans Le Progrès. « L’opportunité peut être fantastique » selon le président de l’ OL, si « les joueurs font preuve de ténacité, de volonté, et du courage » qu'il souhaite.

La consigne d'Aulas pour une fin de saison canon

Le dirigeant du club rhodanien attend une réaction de son équipe, lors de ces matchs décisifs, pour contredire ses détracteurs. « On a maintenant ces rendez-vous pour montrer qu’on est des homme, des champions », a-t-il exhorté. Pour atteindre ses objectifs, l’OL « doit avoir le mental, aborder les matchs sans complexe, être prêt à bondir, avec un effectif renforcé », d'après son président Jean-Michel Aulas. Rappelons que les Gones ont terminé 7es de Ligue 1 suite à la saison écourtée par la pandémie de coronavirus. Ils ne sont donc pas qualifiés pour l'Europe si les choses restent en l'état et que Lyon ne réalise pas de prouesses pendant ses prochains.