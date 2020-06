Stade Brestois Mercato : Belkebla intéresse aussi le RC Lens

Alors que le milieu de terrain du Stade Brestois est annoncé comme un intérêt de l’ASSE, Haris Belkebla plairait également au RC Lens.

Haris Belkebla, le RC Lens dans les rangs pour le recruter

Le RC Lens a rejoint la liste des prétendants d'Haris Belkebla dont le nom est associé à l’ASSE. Ce dernier avait aussi été annoncé sur les tablettes des Rangers Glasgow (Écosse). Selon les révélations de Le10 Sport, l’intérêt du Racing Club pour le joueur du Stade Brestois est bien réel. Le club promu en Ligue 1 est en effet très actif sur le marché des transferts cet été. Il a déjà recruté Corentin Jean, Jonathan Clauss et Wuilker Farinez. Plusieurs autres pistes sont explorées par le RC Lens, Gaël Kakuta (Amiens SC), Max-Alain Gradel (Toulouse FC), Azor Matusiwa (FC Groningue), Adrian Grbic (Clermont Foot), Charles Kaboré (Dynamo Moscou), Enzo Crivelli (Başakşehir) …

Le Stade Brestois ne souhaite pas céder Belkebla

Comme l’ASSE, le RC Lens est en quête de joueurs à moindre coût. Le tarif d’Haris Belkebla, estimé à 1,2 M€ par Transfermarkt, est donc à la portée des Stéphanois et des Lensois. Toutefois, les deux clubs vont devoir se montrer convaincants, car le Stade Brestois n’est pas vendeur. En effet, après avoir perdu plusieurs joueurs cet été (Yoann Court, Mathias Autret, Gaëtan Belaud, Jean-Charles Castelletto), et sachant Ibrahima Diallo sur le départ, le club breton souhaite garder Haris Belkebla. L’international algérien de 26 ans est un joueur clé du coach Olivier Dall’Oglio et est sous contrat à Brest jusqu’en juin 2022.