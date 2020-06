FC Nantes Mercato : Un concurrent menace la piste Aboubakar

En difficulté à Porto, Vincent Aboubakar est annoncé vers un retour en Ligue 1. Le FC Nantes, l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais songeraient à le recruter. Mais l’attaquant camerounais pourrait finalement prendre une tout autre destination.

Vincent Aboubakar finalement vers la Turquie ?

Vincent Aboubakar traverse une situation compliquée au Porto FC. Freiné par de récurrents pépins physiques, l’international camerounais a très peu joué cette saison avec les Dragons (10 rencontres disputées toutes compétitions confondues) et aurait été placé sur le marché des transferts par le club portugais. Cette décision des dirigeants de Porto ne laisse pas insensibles certaines écuries européennes. Passé par Valenciennes et le FC Lorient, Vincent Aboubakar est régulièrement annoncé vers un retour en France. L’AS Saint-Étienne et le Stade Rennais suivent de loin l’évolution de ce dossier, tandis que le FC Nantes, en quête d’un nouvel avant-centre à moindres frais, n’aurait pas vraiment tiré un trait sur cette piste offensive. Mais le buteur de 28 ans pourrait finalement prendre la direction de la Turquie.

Antalyaspor sur le coup

En effet, les clubs français devront faire face à un sérieux concurrent sur cette piste offensive. Le média turc Fotospor révèle que le club d’Antalyaspor s’intéresse de très près au profil de Vincent Aboubakar. Le club turc aurait coché le nom du Camerounais pour le prochain mercato international. Après un passage en France puis au Portugal, l’ancien buteur lorientais pourrait donc découvrir un nouveau championnat la saison prochaine.