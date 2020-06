Stade Rennais FC Mercato : Le remplaçant de Camavinga visé

Auteur d’une bonne saison 2019-2020, Eduardo Camavinga pourrait évoluer loin du Stade Rennais FC la saison prochaine. Les recruteurs du SRFC auraient donc déniché une autre pépite censée combler un départ de leur jeune milieu de terrain.

Eduardo Camavinga loin du Stade Rennais FC la saison prochaine ?

Eduardo Camavinga est l’un des artisans majeurs du bon parcours du Stade Rennais FC cette saison (3e de Ligue 1 et qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des Champions). Mais hélas, le SRFC pourrait ne plus bénéficier du talent de la pépite la saison prochaine. En effet, les prestations du milieu défensif de 17 ans l’ont placé dans le viseur de plusieurs grosses écuries, dont le Real Madrid, pour ce mercato estival. Des intérêts auxquels les dirigeants bretons ne seraient pas opposés, loin de là. Nicolas Holveck et son staff espèrent 80 millions d’euros pour le départ d'Eduardo Camavinga. En revanche, il faudrait lui trouver un successeur.

Tochi Chukwuani, successeur d’Eduardo Camavinga ?

Les recruteurs du Stade Rennais FC auraient envisagé cette option et feraient de l’anticipation pour ne pas être pris de court en cas de départ du natif de Miconje (Angola). Selon les informations du compte Twitter Espoirs du foot, les recruteurs rennais auraient jeté leur dévolu sur Tochi Chukwuani, joueur de Nordsjaellands (D1 du Danemark). Le prodige danois, né en 2003 et d’origine nigérianne a été aligné 4 fois cette saison.