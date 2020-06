LOSC : Victor Osimhen remporte le Prix Marc-Vivien Foé 2020

En attendant son transfert dans un club plus huppé, Victor Osimhen, joueur du LOSC, vient de se voir décerner le Prix Marc-Vivien Foé au titre de la saison 2019-2020.

Victor Osimhen, un pas de plus vers la cour des grands

Arrivé de Charleroi (D1 belge) l’été dernier, Victor Osimhen ne cesse de monter en grade au LOSC. Recruté pour faire oublier Nicolas Pépé parti à Arsenal l’été dernier, l’attaquant nigérian a plus ou moins rempli sa mission, avec 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Une performance qui en fait le meilleur buteur de Lille OSC et le 4e meilleur buteur de Ligue 1. Le Lillois de 21 ans est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs pour ce mercato estival. En attendant son transfert, que les dirigeants lillois espèrent conclure en échange de 80 millions d’euros, Victor Osimhen a remporté un trophée personnel : le Prix Marc-Vivien Foé 2020.

Connaissez-vous le Prix Marc-Bien Foé ?

C’est une distinction personnelle qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Institué en hommage à Marc-Vivien Foé, international camerounais décédé sur le terrain en juin 2003 pendant la Coupe des Confédérations, ce prix a été remporté par Victor Osimhen, choisi parmi 11 joueurs nommés par les services des sports de RFI et de France 24. Elu grand vainqueur par un jury composé de journalistes spécialisés dans le football français et africain, l’attaquant lillois a devancé l’Algérien Islam Slimani (AS Monaco) et le Marocain Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) et succède à Nicolas Pépé qui l’avait remporté la saison dernière alors qu’il jouait au… LOSC.