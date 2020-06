OL Mercato : Avenir de Memphis Depay, Aulas dans le flou !

Jean-Michel Aulas a fait un nouveau point sur le mercato de l’ OL, dans une interview dans Le Progrès. Il a évidemment abordé la question de l’avenir de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais.

OL : Incertitude d'Aulas sur le futur de Memphis Depay

Memphis Depay sera-t-il toujours à l’OL d’ici la fin du mercato estival en octobre ? Même Jean-Michel Aulas n’en a pas la certitude ! Ce qu’il a affirmé, c’est que l’attaquant est remis de sa grave blessure au genou. Par conséquent, il est opérationnel pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le 31 juillet et pour la suite de la Ligue des Champions. « Il va jouer les finales qui nous attendent », a confirmé le président de l’OL. Cependant, il n’a aucune certitude sur le futur de Memphis Depay pour l’instant. « Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu’au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là », s’est-il inquiété. Le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Dès lors, le club rhodanien est en négociation avec ses représentants afin de prolonger son bail. Mais aucun accord n’est trouvé pour le moment.

Mercato : Aulas fait confiance à Juinho et Cheyrou

Concernant le mercato estival de l’OL plus globalement, il est limité pour l’instant à la levée de l’option d’achat de Karl Toko-Ekambi et l’arrivée de Tino Kadewere, recruté l’été 2019. Le boss des Gones a masqué son jeu, en laissant entendre que « ce sont Juninho, Bruno Cheyrou et Rudi Garcia qui vont gérer » le mercato. « Il faudrait être fou ou mal intentionné pour remettre en question les choix que Juninho pourrait faire », a indiqué Jean-Michel Aulas, pour justifier sa confiance au Brésilien. En effet, le marché estival de Lyon a été fortement impacté par la crise sportive et économique créée par la pandémie de Covid-19. Le patron de l’OL a certes promis de « donner les moyens » à Juninho pour recruter, mais « c’est difficile », car rappelle-t-il : « on a perdu plus de 100 M€ de chiffre d’affaires ».

Des départs de l'OL confirmés par Jean-Michel Aulas

Au sujet des départs cet été, Jean-Michel Aulas a confirmé qu’il y en aura, sans citer de noms. « On devra faire des choix, car nous avons plus de 30 joueurs », a-t-il justifié. Pour ce faire, le président de l'OL a annoncé des transferts secs et des prêts. Pour rappel, Yann Kitala (22 ans) a été transféré au FC Sochaux et Pierre Kalulu (20 ans) est parti libre.